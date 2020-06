Soome jääb keset kriisi rahandusministrita

Katri Kulmuni, üks Soome valitsuse viiest naisministrist, ütles täna oma ameti üles. Foto: Mikko Stig via www.imago-images.de

Soome rahandusminister Katri Kulmuni teatas täna, et loobub ametist tema koolitusteks kulunud raha tekitatud skandaali pärast.

Asi algas Suomen Kuvalehti teisipäevasest teatest, et kaks ministeeriumi on Kulmunile esinemiskoolitusi tellinud kokku 45 000 euro eest. Ta tunnistas, et harjutas koolitustel ka erakonna üldkoosoleku kõnet, kirjutas Helsingin Sanomat.