Euroopa majanduses on halvim möödas, kuid ikka on seis paha

Foto: Ben Birchall/Scanpix

Eurooplased on hakanud vaikselt tagasi tööle minema ning hakanud jälle kaubanduskeskustes ostlema ja restoranides õhtustama. Kuigi pandeemiast tingitud lukustus on suuresti möödas, on majanduse aktiivsus märkimisväärselt madalam kui enne kriisi oli, kirjutab Financial Times.

Capital Economicsi ökonomist Neil Shearing sõnas, et numbrite järgi võib öelda, et Euroopa majandused on praeguseks kriisi madalaimast punktist möödas. „Kuid ma arvan, et taastumine saab olema äärmiselt nõrk,“ lisas ta.