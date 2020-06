Toomas Luman: avaliku rahaga kõiki õnnelikuks teha ei saa

Kaubandus-tööstuskoja liikmete üldkoosolekul valiti uus juhatuse koosseis ja juhatuse esimees ning kinnitati eelmise aasta majandusaasta aruanne. Foto: Andras Kralla/Äripäev

Eesti Kaubandus-Tööstuskoja juhatuse esimees Toomas Luman ütles täna riigikogus eelarvepoliitikast rääkides, praegu on tekkinud kummalisel kombel väga paljudel, sh väga pajudel ettevõtjatel, laialdane ootus, et ise hakkama saamise asemel peaks riik kõikjal aitama ja kõikjal toetama.

„See on koht, kus ka poliitikutel on oluline roll valijatele selgitada, millised on riigi tegelikud võimalused. Avalike vahenditega ei saa kõiki ja valimatult õnnelikuks teha.“