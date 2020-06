Maasikakasvatajate liit riigi palgaabist: sellest on vähe kasu

Riigi plaanitav palgaabi marjakasvatajatele ei pruugi minna asja ette. Foto: Liis Treimann

Eesti Maasikakasvatajate liidu juhatuse liige Elke Lillemets leiab, et riigi väljapakutud marjakasvatajate palgaabist pole suurt kasu.

„Töötuid oleme soovinud värvata kogu aeg, pakume ka konkurentsivõimelist palka, kohati on võimalik teenida üle Eesti keskmise palga, oleneb töötaja virkusest. Me ei saa maksta varem töötuna arvel olnud inimesele rohkem palka kui teistele, kohalikele, kes meil on varasemalt tööl, see poleks õige ega aus teiste suhtes,“ leidis Lillemets.