Noored ettevõtjad ärist: see on raske, aga seda väärt

Roheideede konkursil Negavatt pälvis võidu ja 10 000 eurot kohalikust toorainest taimset piima tootev Eimu, mis sündis kohvitassi kõrval vestlusest ning jõudis ideest teostuseni paari kuuga. Foto: Keskkonnainvesteeringute Keskus

Kindlasti on ettevõtlus väga raske, aga see on seda väärt, hindas oma ettevõtte, Eesti toorainest taimset piima tootva Eimu turunduse eest vastutav Kätriin Helena Huttunen.

„Ei peaks heidutama, et ettevõtted võivad karile minna ja kõik võib halvasti minna. Kui lõpuks saavutad tulemuse ja klient on rahul, siis see on suurim motivaator tegutsemiseks,“ rääkis Huttunen.