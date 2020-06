Funderbeamis raha kaasanud idufirma sulges uksed: see ei sobi kõigile

Jan Plaan tõdeb, et idufirma juhtimine on hoopis midagi muud kui tavapärase ettevõtte juhtimine. Praegu juhib ta Rahva Raamatut. Foto: Liis Treimann

Idufirma Frank.ai teatas eelmisel nädalal Funderbeami keskkonnas, et hoolimata püüdlustest ettevõtet ümber korraldada, pidid nad tegevuse lõpetama. Neisse panustati kokku ligikaudu 450 000 eurot.

"Kokkuvõttes ei ole hea tunne, et minu tuttavate ja ka mitte tuttavate raha tänaseks ei ole," tõdes digiturundust automatiseerivat idufirmat Frank.ai loonud ja juhtinud Jan Plaan. "Ma tegutsesin kogu aeg selles teadmises ja usus, et ühel hetkel saan ma minna neile hoopis teistsuguse näoga ütlema, et su investeeritud raha on nüüd 5-10-50 korda suurem, aga täna ma pean ütlema, et seda raha ei ole.“