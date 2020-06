Raadiohommikus: mehed, kes soovitavad 15 miljardit juurde laenata

Trigoni fondijuht Mihkel Välja ja analüütik Mattias Karu leiavad, et kui meie hiigellaenu ei võta, võtavad selle teised meie eest. Foto: Andras Kralla

Paari-kolmemiljardiline riigilaen on selgelt liiga väike. Eesti riigi ja inimeste ilusa tuleviku kindlustamiseks saaks ja tuleks 15 miljardit eurot veel laenata, leiavad Äripäeva raadio kolmapäevase hommikuprogrammi külalised.

Trigoni fondijuht Mihkel Välja ja analüütik Mattias Karu leiavad äsja Äripäevas ilmunud arvamusloos, et kui meie sellist laenu ei võta, võtavad selle teised meie eest. Uurime neilt, kas selline mõttemall on ikka kestlik.

Helistame maksu- ja tolliameti maksude osakonna juhatajale Evelyn Liivamäele, et rääkida temaga kodukontori kulude maksustamisest ning kodus töötamisega tekkivate kulude hüvitamisest.

Telefoniühenduse loome ka vandeadvokaat Kati Pinoga. Temaga arutleme, kust võiksid idufirmad leida praeguses olukorras raha.

Hommikuprogrammi veavad Karl-Eduard Salumäe ja Indrek Mäe.

Päev jätkub nelja saatega.

10.00–11.00 "Sisuturundussaade". Saates on külas mänguväljakute hooldusega tegeleva ettevõtte Atix OÜ juhataja Andrus Palm. Juttu tuleb sellest, kui sageli mänguväljakuid hooldada tuleb, millised on peamised turvariskid ja kui kalliks mänguväljaku hooldamine läheb.

Samuti räägime soodsa hinnaga keskkonnasäästlikust Sandmasteri tehnoloogiast, mis võimaldab mänguväljaku liiva puhastada. Saatejuht on Hando Sinisalu.

11.00–12.00 "Kasvukursil". Seekordses saates räägitakse erinevatest kohtadest – näiteks kodust – ning ka eri aegadel töötamisest.

Miks see hea on ning kuidas see aitab ettevõttel eesmärke saavutada ja kasvada? Mis kõik sellega kaasneb? Millised on kaugtöö tegemise paratamatused?

Neile küsimustele aitavad vastuseid leida nõustamisagentuuri Grant Thornton Baltic personalijuht Marge Litvinova, IT-juht Arko Kurg ning digiteenuste juht Vladimir Rüntü, kes on viimased kaks kuud viibinud Tais ning sealt ka töö ära teinud. Saatejuht on Karl-Eduard Salumäe.

13.00–14.00 "LEADELL Pilv: õigusest ja õiglusest". Saates jagavad advokaadibüroo LEADELL Pilv vandeadvokaadid Pirkka-Marja Põldvere ja Marko Pilv soovitusi ärisaladuste paremaks kaitsmiseks.

Mis on ja mis ei ole ärisaladus? Kuidas ärisaladust fikseerida ja kuidas ennast kaitsta? Kui ärisaladus on lekkinud, siis kuidas peaks toimima?

Neile ja paljudele teistele ärisaladusega seotud teemadele saab vastuse saatest, mida juhib Aivar Hundimägi.

15.00–16.00 "Juhtimislabor". Külas on Eesti tõeline finants- ja ärikoolituste veteran Margus Tinits. Alates 1992. aastast on ta jaganud finantstarkust ettevõtte juhtidele, et nad oskaksid teha paremaid äriotsuseid, ning tema koolitused siiani ülimalt populaarsed.

Saates räägib Margus Tinits sellest, mida võiks ettevõtte juht finantsidest teada, kui ettevõttes ei ole finantsjuhti. Tihti jääb juhtidel puudu just suure pildi nägemise oskusest. Juttu tuleb sellest, kuidas õpikunäited päris äritegevuses alati ei kehti ning et aeg-ajalt tuleb otsuste tegemisel ka „kõhutunnet“ usaldada.

