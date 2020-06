Seli päikesepargi eest kaob üks suur takistus

Estiko suuromaniku Neinar Seli jaoks on Raadi rehvihunnik päikesepargi rajamisel suureks takistuseks olnud, kuid aasta lõpuks saab ehk kergemalt hingata. Foto: LIIS TREIMANN

Kümme aastat Tartus Raadil endisel sõjaväelennuväljal vedelenud rehvikuhi on Tartule suureks tuleohuks ning ees Estiko Energia rajatavale Eesti suurimale päikesepargile, kuid reedel teatas KIK, et lõpuks asub rehvihunnikut käitlema Ragn-Sells.

Neinar Seli ettevõtte Estiko tütarfirma Estiko Energia rajab Raadile Eesti suurimat päikeseparki ning 14 000 tonni suurune rehvihunnik on tervenisti nende arendusel ees. Estiko Energia juhataja Ain Tammvere sõnul on jumala ime, et rehvidega lõpuks tegelema hakatakse.