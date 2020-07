Sõõrumaa noppis kinnisvaraärisse uue juhi

Aavo Kokk (pildil) hakkab nüüd juhtima Urmas Sõõrumaa suuremaid kinnisvaraprojekte. Foto: Raul Mee

Suurettevõtja Urmas Sõõrumaa kinnisvaraäri US Real Estate'i uueks juhiks sai Aavo Kokk, kes hakkab kaasa lööma uute suurte arendusprojektiga.

Martin Ühtegi, kes seni oli nii US Real Estate’i juhatuse esimees kui ka kontserni holding-firma U.S. Investi juhatuse esimees, keskendub edaspidi U.S. Investi kontserni juhtimisele.