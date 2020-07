Poliitikaradar: erakorraline suvi, mis sobib kaklusteks

Foto: Andras Kralla

Tänane menüü: põllumehed saavad võõrtööjõu osas lahenduse, opositsioon leidis uue malaka, EKRE monarh vahetub.

Suvi on täies hoos ja võib juhtuda, et sel korral poliitikud väga puhata ei saagi. Juba esmaspäeval toimub opositsiooni nõudmisel riigikogu erakorraline istung ja see ei pruugi jääda sugugi viimaseks. Esmaspäevaks on toimunud ka teine suur muutus – EKRE juhiks on saanud Mart Helme asemel tema poeg Martin Helme. Selle sammu mõju saab erakonnale olema pikaajaline ja mõju ulatub ka teistesse erakondadesse.