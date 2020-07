Prantsusmaa valitsus astus tagasi

Edouard Philippe (keskel) oli Prantsusmaa peaminister alates 2017. aastast. Foto: AFP/Scanpix

Prantsusmaa valitsus eesotsas peaminister Edouard Philippe'iga astus täna hommikul tagasi, vahendab uudisteportaal France24.

Eile rääkis Prantsusmaa president Emmanuel Macron ajalehele La Montagne, et on aeg liikuda uude faasi tema presidentuuris koos uue meeskonnaga. Sel hetkel ei soovinud Macron täpsustada, mis saab praegusest peaministrist Edouard Philippe'ist, vaid lausus, et uus faas tähendab uusi meetodeid, leppimist ning uuesti ülesehitamist ning selle jaoks ongi vaja uut meeskonda.