Raadiohommikus: automüügist Škodast Lamborghinini

Auto 100 juhatuse liige Jussi Pärnpuu Foto: Erik Prozes

Äripäeva raadio teisipäevases hommikuprogrammis on tublisti mootori urinat.

Nimelt helistame Auto 100 juhatuse liikmele Jussi Pärnpuule, kelle käest uurime, milliseid aegu ta uute neljarattaliste müüjatele ennustab. Pärnpuu on olnud selles äris 1992. aastast ning Auto 100 esindab Eesti ühe müüduma margi Škoda kõrval ka selliseid luksusbrände nagu Porsche, Lotus, Bentley ja Lamborghini.

Võtame kõne Tartusse mitme hotelli pidajale Verni Loodmaale, et küsida, kui suure õnne toob septembris autoralli maailmameistrivõistluste etapina peetav Rally Estonia Lõuna-Eesti majutusasutuste pidajaile. Mäletatavasti kirjeldas Loodmaa mais Äripäeva veergudel avameelselt, kuidas elutöö pudeneb käte vahelt. Milline on seis kaks kuud hiljem?

Arenguseire Keskuse juht Tea Danilov tuleb külla selleks, et rääkida ettevõetavast koroonakriisi mõju käsitlevast uurimisest, mille eesmärk on anda riskide ja võimaluste võtmes hinnang eelseisvatele muutustele majanduses.

Raadiohommikut veavad Karl-Eduard Salumäe ja Ken Rohelaan.

Päev jätkub nelja saatega.

10.00–11.00 „Sisuturundussaade“. Soome pereettevõtte Dermosili esimesed kliendid olid haiglad, sest õrna toimega ning nahasõbralikud tooted olid kõigepealt mõeldud patsientidele. Arstide kiire vaimustumine toodetest on praeguseks teinud Dermosilist enam kui 400 tootega kosmeetikatootja. Soome kosmeetikatööstustele seatud karmid regulatsioonid on säilitanud toodete nahasõbralikkuse, lisaks on tootmisprotsessi fookuses tugevalt ka keskkonnasäästlikkus, mis on viinud mitme huvitava muudatuseni.

Külaline on Gerda M. Adrik, saadet juhib Keit Ausner.

11.00–12.00 „Investor Toomase tund“. Saates teevad äsja lõppenud InvesteerimisFestivalist kokkuvõtte Äripäeva ajakirjanikud Indrek Mäe ja Viivika Rõuk. Räägime, millised olid suurimad üllatused, paljulubavamad investeerimisideed ja parimad praktilised soovitused raha kasvatamiseks. Lisaks heidame pilgu sellele, kuidas on läinud investor Toomase portfellil esimesel poolaastal.

Saadet juhib Juhan Lang.

13.00–14.00 „Cleantech“. Uurime, mida uut ja huvitavat toimub pakisaatmise valdkonnas. Eriolukord on tõstnud e-kaubanduse taevasse ning logistikaettevõtetel tulid töökoormuse tõttu justnagu teised jõulud. Kuidas aga kogu logistilist võrku lahendada kestlikult ja keskkonnasõbralikult?

Saates on külas Omniva vastutustundlikkuse juht Kristina Seema ja sel aastal pea kõik rohelistele iduettevõtetele mõeldud konkursid võitnud lambavillast pakendeid tegeva Woola tegevjuht Anna-Liisa Palatu. Saatejuht on Mart Valner.

15.00–16.00 „Kullafond“. Meenutame eelmisel suvel esimest korda eetris olnud saadet „Arvude taga“. Toona värskelt valminud rahvastikuprognoosi järgi kahaneb Eesti elanikkond järgmiste kümnenditega 1,2 miljonini. Prognoos on senisest optimistlikum, aga sellega muutused ei piirdu.

Miks inimesi vähemaks jääb, kuhu nad liiguvad ja mida põnevat saab prognoosist veel välja lugeda ning milliseid väljakutseid see ettevõtjaile ja poliitikuile esitab, seda saate külalised, prognoosi üks autoreid, statistikaameti rahvastiku- ja sotsiaalosakonna juhtivanalüütik Alis Tammur ja Tallinna Ülikooli rahvastikuteaduse professor Allan Puur selgitasid.

Saadet juhtis Rivo Sarapik.

