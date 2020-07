Venemaa tõrjub koroonavaktsiini info häkkimise süüdistusi

Kogu maailma laastava viiruse vastu töötatakse välja vaktsiini rohkem kui sajas kohas üle maailma, USA, Suurbritannia ja Kanada kahtlustavad, et Venemaa üritab seda teha ka teistesse laboritesse sisse häkkides. Foto: AFP/Scanpix

Venemaa saadik Suurbritannias on tagasi lükanud kahtlustused, et riigi luureteenistus on püüdnud varastada infot koroonavaktsiini kohta, kirjutab Bloomberg

Suursaadik Andrei Kelin ütles eile BBC-le, et eelmisel nädalal USA, Suurbritannia ja Kanada esitatud kahtlustel ei ole alust.