Eestimaalaste pangakaartide kasutus suurenes kriisiga veelgi

Pangakaart Foto: Andras Kralla

Eesti elanikud eelistavad teadupärast maksta poes kaardiga ning aasta võrdluses on kaarditehingute maht kasvanud sularahatehingutega võrreldes pea 5 protsenti. Täna eelistatakse maksmisel kasutada kaugelt enam pangakaarti, seda 68 protsendil juhtudest. Sularaha väljavõtmine on vähenenud seejuures kõigis vanusegruppides.

„Toidupoodides tehtud kaardimaksete maht on aastaga jäänud muutumatuks – olulist kukkumist polnud ka kriisi ajal. Tänaseks on ka näiteks rõivapoodides tehtud kaarditehingud võrreldes eriolukorra eelse ajaga taastunud pea täielikult. Kuid, kaardimakseid ja sularaha kasutamist liites, tuleb siiski tõdeda, et SEB andmetel on aasta võrdluses tarbimine vähenenud 4 protsenti, “ kommenteeris kaardimaksete statistikat SEB Balti kliendianalüüsi ja andmeteaduse juht Lennart Kitt.