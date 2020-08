Parim puidust tehismaja asub Norras ja panustab taastuvenergiale

Konkursi üldvõitja ja parim arendus – Arca Nova Element OÜ arendus Norras. Foto: Arca Nova Entreprenor

Juuli viimasel päeval kuulutasid Eesti Puitmajaliit ja -klaster Hiiumaal Mihkli talumuuseumis välja parimad tehases toodetud puitmajad, konkursi üldvõitjaks valiti Arca Nova Element OÜ eramute arendusprojekt Norras.

Konkursi üldvõitja näol on tegemist läbimõeldud kompleksi ja mastaapse arendusega, mis ühendab hooned oskuslikult ümbritseva keskkonnaga. Arendus on arhitektuurselt hästi liigendatud ning kompaktselt maastikku sulanduv, hoonete ruumilahendus on samas ratsionaalne. Hoonetest ja ümbritsevast looduskeskkonnast moodustub terviklik elukeskkond, sealhulgas on kogu kasutatav avalik ruum funktsionaalselt välja arendatud. Taastuvenergia lahenduste osas on hoonetel kasutatud õige orientatsiooniga päikesepaneele, mis katavad kogu katuse pinna.