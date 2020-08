Raadiohommikus: miks on vaja riiklikku koroonaäppi?

Hommikuprogrammis kuuleme Eesti koroonaäpist ning sellest, miks võrreldes Singapuriga Eestis kasutajate andmete privaatsuse pärast muret tundma ei pea. Foto: Liis Treimann

Eesti IT valdkonna tippettevõtted on koostöös sotsiaalministeeriumiga valmis saanud koroonaäpi, mille eesmärk on vähendada nakkuste arvu. Samas eeldab see, et kasutajad on nõus loovutama krüpteeritud killukese enda privaatsusest ja nakkuse korral end äpis ausalt ära märkima.

Singapuris tehtud pilootprojekti käigus oli kasutajate andmete jõudmine riigi käsutusse üks peamisi kriitikanooli, mis uuenduslikku ideed tabas. Eesti koroonaäpi puhul aga privaatsuse pärast muret tundma ei pea. Miks? Seda selgitab homme hommikul rakenduse loomises osalenud AS Cybernetica juhatuse liige Dan Bogdanov.

Lisaks räägime eelmisel kuul Abu Dhabis avatud Eesti niinimetatud ärisaatkonnast, mille ülesanne on avada Eesti ettevõtjatele uusi turge Pärsia lahe ääres. Kui keeruline töö see saab olema, räägivad Eesti suursaadik Araabia Ühendemiraatides Jaan Reinhold ja saatkonna majandusnõunik Inga Chandilya.

Ühtlasi küsime CV Online'i turundusjuhi Maris Viirese käest, kui paljud meist igatsevad tagasi kodukontorisse?

Saadet juhivad Allan Rajavee ja Priit Pokk.

Päev jätkub nelja saatega:

11.00–11.00 "Sisuturundussaade". Saates räägib ettevõtte Supplierplus juht Uve Poom, mida kujutab endast "tagurpidi faktooringu" teenus ning kuidas tekib ettevõtjal võimalus oma arved rahaks teha ilma oma krediidilimiiti avamata ning seda igati konkurentsivõimelise tasu eest.

Saadet juhib Hando Sinisalu.

11.00–12.00 "Triniti eetris". Seekord on saates fookuses arvepettused ehk kuidas end pettuste vastu kaitsta või mida teha pärast seda, kui ettevõte on petiste ohvriks langenud. Lisaks tutvustatakse seadusemuudatust, mis jõustumisel võimaldab senisest paremini hakata Eestis krediteerima laekumata arveid. Oma kogemusi jagavad advokaadibüroo Triniti vandeadvokaadid Sten Veidebaum ja Katri Tomson ning advokaat Peeter P. Mõtsküla.

Saadet juhib Aivar Hundimägi.

13.00–14.00 "Energiatund". Räägime veosektori jalajälje vähendamise võimalusest ehk gaasiliste kütuste kasutamisest. Arutleme, kas valitsuse kevadine otsus langetada diislikütuse aktsiisi pidurdab gaasilistele kütustele üleminekut, mis motiveerib vedajaid gaasiautosid hankima, mis neid selles takistab ja räägime ka sellest, kuidas gaasikütused kütusevargused ära kaotavad.

Saates arutlevad majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi energiaturgude valdkonnajuht Rein Vaks, logistikafirmade Alonewolf ja Lonewolf juhatuse liige Andrus Laul, Scania Baltimaade säästvate transpordilahenduste juht Kaur Sarv ja Alexela juhatuse liige Alan Vaht.

Saatejuht on Rivo Sarapik.

15.00–16.00 "Delovõje ljudi". Saate külaline on Juri Pervjakov – BaltCapi finants- ja administratiivdirektor ehk inimene, kes hoolitseb selle eest, et fondi investorid saaksid ülevaate, mis toimub nende investeeringutega. BaltCapi investorite seas on ka Eesti pensionifondid. Saates räägime sellest, kuidas mõjutab pensionireform pikaajalisi investeeringuid Eesti majandusse. Lisaks arutleme, kuhu liigub praegu suur raha, miks Eesti investeerimissektoris töötab vähe venelasi ning kas fond tunneb vastutust selle eest, kuidas ta tulevaste pensionäride raha paigutab.

Saadet juhib Polina Volkova. Saade oli esmakordselt eetris eelmise aasta novembris.

