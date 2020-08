Suurettevõtja Jüri Käo: sügisel tekib hea aeg ülevõtmisteks

Suurettevõtja Jüri Käo sõnul aitab sügiseks kõige paremini valmistuda suur rahapuhver. Foto: Andras Kralla/Äripäev

Koroonaviiruse poolt põhjustatud ebakindel aeg majanduses nõuab ettevõtetelt eelkõige rahaliste puhvrite suurendamist, et olla valmis soodsateks laienemisvõimalusteks, riskiinvesteeringud tasub aga jätta parematele aegadele, soovitab NG Investeeringute juhatuse esimees Jüri Käo.

„See ettevõte, kelle rahapositsioon on tugev, sab üle võtta teisi firmasid ja investeerida,“ rääkis ta Äripäeva raadio saates „Kuum tool.“ „Investeerimine muutunud odavamaks ja hinnad on läinud igas mõttes paremaks, pidurdub ka palgakasv, mis on siiani efektiivsusest ees liikunud ja ettevõtjatele kivina kaelas olnud,“ rääkis Käo.