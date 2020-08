Eesti lendude piiramine jätab inimesi hätta

Erilend, millega saabusid Eestisse töötajad Ukrainast. Foto: Liis Treimann

Eesti valitsuse kehtestatud lendude piiramise reeglid häirivad uuesti eestlaste kojupöördumist välismaalt, annab Tallinna Lennujaam teada.

„Sel nädalal me nägime esimest korda alates aprillikuust, et inimesed hakkasid koju pöördumisega taas hätta jääma,“ ütles Tallinna Lennujaama kommertsjuht Eero Pärgmäe pressiteate vahendusel. „Kui piirangud puudutavad 5 riiki 25-st, siis on võimalik inimesi teistele lendudele ümber broneerida aga kui erinevate piirangute all on juba 19 riiki, siis muutub piiriülene liikumine juba keeruliseks.”