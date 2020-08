Peeter Koppel: tervishoiukriis annab tootlikkusele mitu hoopi

SEB Panga privaatpanganduse strateeg Peeter Koppel hoiatas 25. augustil toimunud Eesti Masinatööstuse Liidu üldkogul, et tervishoiukriis annab tootlikkusele mitu hoopi. "Tootlikkust tuleb kasvatada kasvõi vägisi," rõhutas ta masinatöösturitele.

Peeter Koppel Foto: Raul Mee

On arusaadav, et praegu on ettevõtetel tekkinud motivatsioon võtta kasutusele meetmeid ja tehnoloogiaid, mis tootlikkust parandavad, kuid samas pole tervishoiukriisi mõju tootlikkusele kindlasti ainult positiivne, kõneles Koppel üldkogul peetud ettekandes, vahendab portaal Tööstusuudised.