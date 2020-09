Hanschmidt rahustab investoreid: Tallinki aktsia on endiselt börsi üks likviidsemaid

Tallinki suuromaniku Ain Hanschmidti hinnangul pole 1989. aastast tegutsev Eesti turismisektori lipulaev kunagi sellise kriisiga silmitsi seisnud. Foto: Liis Treimann

Tallinki investorid võivad magada rahulikult, sest kuigi turismisektor on pandud koroonapausile, teeb Tallinki juhtkond efektiivselt tööd kontserni likviidsuse kindlustamiseks olukorras, kus kogu varasem kasumimudel on pea peale pööratud, kinnitas Tallinki suuromanik Ain Hanschmidt.

„Tallink on kogu oma ajaloo jooksul väga agressiivselt kasvanud ja on viimased seitse aastat väga stabiilset äri teinud, maksnud dividende ja riigile makse. Ma ütleks, et nüüd on Tallink esimest korda silmitsi seisuga, kus mahud ei kasva, vaid hoopis kahanevad,“ tõdes Hanschmidt Äripäeva raadio saates „Kuum tool“.