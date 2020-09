Väike joogitootja turuliidrist: see pole päris, mida nad teevad!

Valmiskokteilide tootja Punch Drinks pole küll turuliider, kuid ettevõtte üks asutaja Kristjan-Walter Kask ütleb kindlalt, et tegelikult neile konkurenti Eestis pole. Foto: Liis Treimann

Kokteilijookide turg kasvab jõudsasti, kuid seda enamasti ekspordi arvelt. Näiteks on turuliidri A. le Coqi eksport viimastel kuudel valmiskokteilide pärast kasvanud mitukümmend protsenti. Konkurent Punch Drinks andis aga A. le Coqi toodetele hävitava hinnangu.

Hetkel on Eestis jaekettides müüdavatest kokteilijookidest selge turuliider A. le Coq oma Mojito, Cuba Libre, Pina Colada ja Spritziga. Ettevõtte juht Tarmo Noop sõnas, et enamik valmiskokteile eksporti. “Ekspordis läheb meil väga-väga hästi, tippkuudel müüme sadu merekonteinereid kuus,” ütles ta. Viimase seitsme kuu jooksul on A. le Coqi eksport Noobi sõnul kasvanud 57%.