Sildarude pere ja Kasela kohukeseäri kuivas kokku

Kelly Sildaru nimelised kohukesed müüsid väga hästi esimesel aastal, hiljem tabas müüki tuntav langus. Foto: Raul Mee

Vigursuusataja Kelly Sildaru nimeliste luksuskohukeste tootmine on peaaegu nulli vajunud, samuti on tekkinud võlg.

Investori ja toidutöösturi Indrek Kasela toel paar aastat tagasi loodud KellyBari brändi lugu on praeguseks jõudnud võlafaasi. Üleval on 18 000eurone võlg, peale selle on premium-kohukeste tootmine sisuliselt lõppenud. „Põhjus on lihtne – müüki polnud,“ lausus kohukesi tootnud Saare DeliFoodi omanik Margus Puust.