Raasuke lahkub Luminorist

Erkki Raasuke töötab Luminori juhina aasta lõpuni. Foto: Andras Kralla

Luminori tegevjuht Erkki Raasuke on otsustanud panga muutumisprotsessi järgmise etapi eel ametist lahkuda, Luminori uueks tegevjuhiks saab 1. jaanuarist 2021 Peter Bosek, kes oli seni Austrias asuva Erste panga tegevjuht.

Raasuke jääb ametisse aasta lõpuni, et tagada sujuv üleminek, teatas pank. „Erkkiga töötamine läbi Luminori asutamise ja panga muutumisprotsessi on olnud suur rõõm. Integreerimisprotsess, mida ta on enam kui kolme aasta jooksul juhtinud, on meie regioonis enneolematu ning Luminor on seetõttu edasise kasvu ja arengu jaoks väga hästi positsioneeritud. Soovime Erkkile edaspidiseks kõike head,“ ütles Luminor grupi nõukogu esimees Nils Melngailis.