Swedbanki eksjuht Raasuke: ärge pange mind sellesse olukorda

Rahapesukahtlus puudutab Eesti, Läti ja Leedu Swedbanki üksuseid. Kõiki kolme on juhtinud ka praegune Luminori juht Erkki Raasuke. Foto: Andras Kralla

Swedbanki Balti pangandust varem juhtinud Erkki Raasuke ütleb esimeses pikemas intervjuus pärast uue skandaali puhkemist, et rahapesu puudutab ilmselt enamikku Eestis tegutsevatest pankadest.

Äripäev kirjutas, et rahapesukahtluse aastatel vastutas Swedbankis mitu inimest, teiste seas Raasuke, kes nüüd Luminori panka juhib. Praegu on kõige tugevama surve all Swedbanki grupi juht Birgitte Bonnesen, kes juhtis Balti pangandust pärast Raasukest ja Håkan Bergi.