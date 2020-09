Oliver Kruuda peab maksma Vichmannile 15 miljonit

Oliver Kruuda kohtus seoses Savisaare protsessiga. Foto: Liis Treimann

Riigikohus Oliver Kruuda vastuhagi menetlusse ei võtnud ja seega jääb jõusse, et Kruuda ja tema pankrotistunud ettevõte AS Rubla peavad 15 miljoni euro suuruse võla Vichmanni OÜ-le Best Idea solidaarselt tasuma.

Best Idea nõue põhineb laenudel, mille Marcel Vichmann on läbi oma äriühingute Oliver Kruudale ja tema ettevõtetele andnud, ning kokku ostetud võlakirjadel ja aktsiatel.