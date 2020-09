Levikomi sidekatkestused viitavad klientide jaoks firma tõsistele võlamuredele

Levikom Eesti tegevjuht Peep Põldsamm tõdes koroonaaeg on nõudlust netiteenuste järele nii tugevalt kasvatanud, et mobiilimaste ja muud võrgutaristut omavate suuroperaatorite tehnikapark pole andmemahtude hüppelisele kasvule vastu pidanud. Foto: LIIS TREIMANN

Telekomifirmat Levikom on tabanud viimasel ajal mitu tõsist teenusekatkestust. Ettevõtte juht aga tõrjub klientide kahtlusi, et need probleemid on seotud firma rahamuredega.

Juba pikka aega suurt rahalaeva ootav telekomifirma Levikom maadleb süvenevate probleemidega. Kuhjuvatele võlgadele lisaks on alates suvest sagenenud mitmepäevased katkestused Levikomi digiteenustes. Kuigi Levikom Eesti tegevjuht Peep Põldsamm väidab, et need on seotud koroonakriisis hüppeliselt kasvanud koormusega Eesti IT-võrgule, siis Levikomi kliendid kardavad, et katkestused on seotud justnimelt Levikomi suureneva võlakoormaga.