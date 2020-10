Fakturino laieneb ärilaenude turule

Fakturino Eesti juht Joonas Jõgi ja müügijuht Kristel Varem. Foto: Fakturino Eesti

Aasta tagasi Eesti turul alustanud finantseerimisplatvorm Fakturino alustab oktoobrikuust ärilaenude vahendamisega.

„Meie missioon Eestis on muuta dogmat, kus ettevõtte rahastamine peab olema pikk ja keeruline protsess. Päringute arv meie keskkonnas on järk-järgult kasvanud ja näeme, et oleme valmis edasi liikuma ärilaenude turule,“ sõnab Fakturino Eesti juht Joonas Jõgi. Senimaani oli Fakturino keskendunud faktooringupakkumiste vahendamisele.

Eesti Panga statistika näitab, et Eesti ettevõtete laenuaktiivsus elavnes juulis. Kuigi pikaajalisi laene võeti 17% vähem kui 2019. aasta juulis, väljastati neid üle kolmandiku enam kui eelnenud kolmel kuul, mil koroonaviiruse põhjustatud ebamäärasuse tõttu oli ettevõtete investeerimisjulgus väga väike.

„Koroonaaja algus päringute arvu palju ei mõjutanud, küll aga oli finantseerijate otsustusprotsess raskendatud erinevatel põhjustel. Palju tuli ka kliente, kes ei kvalifitseerunud kahjuks oksjonile. Viimastel kuudel on positiivseid krediidiotsuseid õnneks palju juurde tulnud,“ lisab Fakturino Eesti müügijuht Kristel Varem.

Fakturino lehel pakuvad täna ärilaenu Hüpoteeklaen AS, Credit Invest OÜ, Evergreen Capital OÜ, Credit.ee OÜ, Ühisraha OÜ ja B2B Capital OÜ.

Fakturino on ettevõtjatele suunatud rahastusplatvorm, mis kogub kokku erinevate finantsasutuste pakkumised. Fakturino loodi 2013. aastal ja tegutseb hetkel Rootsis, Norras ja Eestis. Fakturino on viimase kahe aastaga vahendanud üle miljardi euro väärtuses finantseeringuid.