Ehitussektor pettus ministrites ja riigikogulastes

Foto: Raul Mee

Eesti Ehitusettevõtjate Liit ja Eesti Ehitusmaterjalide Tootjate Liit teatasid avalikus pöördumises valitsusele ja riigikogule, et 2021. aasta riigieelarves kavandatud investeeringud ei ole majanduse taaskäivitamiseks piisavad.

"Kohtumistel nii peaministri, rahandusministri kui ka teiste ministritega, samuti riigikogu komisjonide ja fraktsioonidega, oleme varem tajunud mõistmist ja toetust, et ehitussektori riiklikke investeeringuid on hädavajalik suurendada. Kahjuks peame pettumusega tõdema, et 2021. aasta riigieelarvesse kavandatud investeeringud varasemalt väljendatud mõistmist mingil viisil ei peegelda," teatasid liidud.