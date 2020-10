Raadiohommikus: kas usaldust saab luua pehme käega?

Pea kümme aastat on Eestis arutatud poliitiliste huvigruppide igapäevase lobitegevuse reeglistamist. Mullu andis seadusloojatele kindlama sihi Euroopa Nõukogu korruptsioonivastane komisjon GRECO, kes toetas enda soovitustes lobiregistri ideed ja aitas mõtestada lobitöö tegijate olemust. Kui justiitsministeeriumi hinnangul võiks GRECO soovituste põhjal kirjutada lobitööreeglid paragrahvideks, siis sel nädalal soovitas riigikogu korruptsioonivastane erikomisjon kaaluda lobitöö korrastamist soovitusliku hea tava tasemel.

Kuidas muuta lobitööd läbipaistvamaks ja kas praegusel polariseerunud poliitmaastikul ainult heast tavast lobireeglite sätestamisel piisab? Sellest räägime suhtekorraldusbüroo Miltton tegevjuhi Annika Arrasega.

Läbipaistvust ja seeläbi laiemat usaldust kasvatavaid reegleid ei looda mitte üksnes Eesti poliitmaastikul, vaid ka alternatiivsetel rahaturgudel alates ühisrahastusest ja lõpetades krüptovaluutaga. Kuidas on koroonakriis kiirendanud uudsete finantsteenuste reguleerimist ja kui suur puhastus ootab eelkõige krüptoturgu ees? Neil teemadel peatume krüptorahaplatvormi Paxful kaasasutaja Artur Schabackiga.

Lisaks neile teemadele küsime, kui selged on eestikeelses inforuumis levivad sõnumid ja miks tegid tuntud kinnisvarafondi omanikud küsitava väärtusega tehinguid?

Homme hommikul äratavad Äripäeva raadio kuulajaid Allan Rajavee ja Rivo Sarapik.

Saatepäev jätkub nelja saatega:

11.00–12.00 "Triniti eetris". Seekordsed teemad on kriminaalmenetluste raames toimuvad ülekuulamised ja vestlused, kui ettevõtja või tippjuht on kahtlustatava, tunnistaja või kannatanu rollis. Kuidas ettevõtja ja juhatuse liige peaksid ülekuulamisteks valmistuma ja mida ülekuulamistel jälgida, sellest räägivad advokaadibüroo Triniti vandeadvokaat Risto Käbi ja advokaat Martin Järve.

Saadet juhib Aivar Hundimägi.

12.00–13.00 "Äripäeva TOP". Saate fookuses on kinnisvarahooldusettevõtted. Kuidas koroonakriis on seda sektorit mõjutanud, millised on lähiaja suurimad väljakutsed ja võimalused, kuidas tulla toime kiire palgakasvuga – nendel ja paljudel teistel teemadel kõnelevad SOL Balticsi juhatuse esimees Rinel Pius, Puhastuseksperdi tegevjuht Siret Raid ja KPMG Balticsi audiitor Helen Veetamm.

Saadet juhib Aivar Hundimägi.

13.00–14.00 "Energiatund". Räägime sellest, kuidas soov ümbritsevast rohkem hoolida ning karmistuvad nõuded keskkonnale jäetavale jalajäljele muudavad kinnisvaraarendusi. Räägime, miks tasub sellistesse arendustesse panustada, mis neid veelgi laiemalt tegemast piirab ning milliseid nutikaid lahendusi Eesti ettevõtted on juba rajanud.

Saates on külas kodusid arendava Metro Capitali juht Ain Kivisaar ning Avala ärikvartalit arendava Kaamos Grupi energiavaldkonna juht Mihkel Loorits.

Saatejuht on Rivo Sarapik.

15.00–16.00 "Delovõje ljudi". Külas on advokaadibüroo KPMG Law vandeadvokaat ja vaidluste lahendamise praksise juht Ksenia Kravtšenko. Saate teemaks on, millega advokaat kriisi ajal tegeleb, kuidas advokaadibüroode töö on muutunud ning kui palju on nii-öelda vene klientide osakaal kasvanud ja mille arvel.

Saadet juhib Alyona Stadnik.

