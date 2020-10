Tarkvarafirma lõi start-up´i, mille maht mitmekordistub iga kuu

Srini partner ja juht René Oruman. Foto: Aron Urb

Eduka tarkvarafirma Srini omanikud loobusid dividendidest, asutades selle asemel makselahendust pakkuva start-up´i. Uue äri maht mitmekordistub iga kuu ning plaanis on alustada ekspordiga, kirjutab IT-uudiste portaal.

Srini partneri ja juhi René Orumani sõnul on nendega liitunud kaupmehed öelnud, et uus lahendus pakub kriisi ajal leevendust nii tarbijaile kui ka müüjaile. "Ostukorvid on suurenenud sõltuvalt kaupmehest 7–30 protsenti ja hüljatud ostukorve on umbes 25 protsenti vähem," selgitas ta uue teenuse mõju.