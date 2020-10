Valitsus annab Nordicale kauaoodatud laenu

Lennutablood Tallinna lennujaamas. Foto: Andres Haabu

Valitsus on otsustanud anda Nordicale laenu, lõplik otsus ootab siiski veel tegemist.

Rahandusminister Martin Helme ütles täna valitsuse pressikonverentsil, et kõige kauem hoidis Nordica rahastamist kinni Regional Jeti leping Poola lennufirma LOTiga, kus olid üleval vastastikused nõuded. "Nende puhul oli vaja selgust, kes kellele mida maksma peab. Selle selguse oleme me saanud. Põhimõtteline kompromisskokkulepe on olemas: mitte meie ei osta poolakaid välja, vaid poolakad maksavad 1,7 miljonit eurot selle kokkuleppe kohaselt," ütles Helme pressikonverentsil.