Johnson: tuleb olla valmis leppeta Brexitiks

Briti peaminister Boris Johnson pole rahul Brexiti tulemusega. Foto: AFP/Scanpix

Brexiti lõppvaatusena mõeldud eile ja täna toimuval Euroopa Ülemkogul selgus, et lõpuks koidab brittide jaoks ikkagi leppeta lahkumine.

Ühendkuningriigi peaminister Boris Johnson lausus, et nad on valmis Euroopa Liidu ühisturust lahkuma ilma, et oleks uus kaubanduslepe paigas, kirjutab Bloomberg. Lisaks süüdistas Johnson ELi, et nad pole valmis piisavalt soodsatel tingimustel kokkulepet otsima.