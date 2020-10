Jõuluvana äri on ohus

„Praegu ma arvan, et jõulud jäävad ära,“ ütles Rovaniemis Apukka kuurorti juhtiv Harri Mallinen. Reisipiirangute tõttu ei pääse turistid Jõuluvanale külla. Foto: Reuters/Scanpix

Vaatamata küllaltki madalale nakkusjuhtumite arvule on Soome vastu võtnud ühed kõige karmimad reisipiirangud Euroopas. See paneb ohtu Põhja-Soome ärid, mis elatuvad suuresti jõuluaegsest turismist, kirjutab Reuters.

„Kohalike ettevõtete jaoks on jõulud kindlasti ohus," ütles Visit Rovaniemi turismiameti tegevdirektor Sanna Karkkainen. "Jõulud tulevad ikka, aga kui rõõmsad nad on, see on küsimärk," lisas ta.