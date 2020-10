Eestis on veel 14 000 renoveerimist vajavat kortermaja

Tallinna Tehnikaülikooli ehituse ja arhitektuuri instituudi liginullenergiahoonete professori Jarek Kurnitski eestvedamisel on tänavu valminud pikaajalise rekonstrueerimise strateegia ning sellest uuringust selgub, et Eestis on praegu 14 000 renoveerimist vajavat kortermaja – need on enne 2000. aastat ehitatud hooned.

Enamasti jäävad pärast kortermaja terviklikku renoveerimist kommunaalkulud koos laenumaksetega samale tasemele, mis enne renoveerimist. Nii korraliku kokkuhoiu soojakadudelt annab renoveerimine. Foto: Andras Kralla

Kokku on Kurnitski sõnul Eestis 22 600 selle vanuseklassi kortermaja ja nendest hinnanguliselt 3000 on juba rekonstrueeritud, kirjutab Äripäeva tellijatele ilmunud Korteriühistute erileht.