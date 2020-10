Eesti tegusaimad korteriühistud 2020 valitud ja pärjatud

Edukaim renoveerimis­projekt 2020 on KÜ Iirise 5 Tallinnas. Maja on renoveerinud nii, et võõraste arvates on tegu uusehitisega. Tulemuseni jõudmine on aga ühistu liikmetelt nõudnud äärmist visadust. Ettevalmistustega alustati juba 2009. aastal. Maja enne ja pärast. Foto: EKÜL