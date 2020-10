Rail Baltica keskkonnasäästu rehkendustes on nelja miljardi eurone auk

"Praeguses tasuvusarvutuses on nelja miljardi eurone auk keskkonnasäästust, mille arvutuse eelduseks on Euro2 ehk möödund sajandi raskeveokid, mida täna ammu enam rahvusvahelistes vedudes ei kasutata," tõdeb Tallinna Tehnikaülikooli ehitusteaduskonna teedeinstituudi lektor ja volitatud teedeinsener Ain Kendra.

Foto: Rail Baltica

"Varem on kinnitatud, et kui projekt valmis, korrigeeritakse ka tasuvusarvutus. Reeglina tehakse tasuvusarvutus siiski enne kopa maassepanekut ja ilmselt saab viimane lõik projektist lõplikult valmis alles 2025. Kas sellest võib teha järelduse, et veel viis aastat tuleks oodata, enne kui Rail Baltica esitab korrigeeritud tasuvusarvutuse?" küsis Kendra.