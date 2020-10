Tööandjad: riigieelarves domineerivad lühinägelikud valikud

„Ilusatele lubadustele vaatamata pole investeeringute märgatavat kasvumõju näha teede ja hoonete projekteerimises ega ehituses,“ ütles Tööandjate Keskliidu tegevjuht Arto Aas. Foto: Andras Kralla / Äripaev

Sel nädalal kogunenud Eesti Tööandjate Keskliidu volikogu arutas 2021. aasta riigieelarve üle ning leidis, et eelarvesse on kavandatud mitmeid positiivseid samme, kuid paljud valikud on murettekitavad.

Positiivsetest arengutest võib näiteks välja tuua teadus- ja arendustegevuskulude suurendamine 1%-ni SKPst. „Nüüd on äärmiselt oluline valitsuse sihikindlus järgmiste sammude tegemisel, seal hulgas rakendusuuringute programmi algatamine ja innovatsiooni teenuskeskuse funktsiooni loomine,“ ütles Eesti Tööandjate Keskliidu volikogu esinaine Kai Realo.