Arenduskeskuse Eestisse toonud Monese: valitsus on alustanud lõhkumist

Londonis elava ja töötava Norris Koppeli sõnul paistab väljapoole, et valitsus töötab vastu sellele mainele, mis on seni Eestist loodud. Foto: Äripäev

Suurbritannias tegutsev Eesti finantsettevõte Monese võiks Eesti meeskonda kasvatada järgmiste aastate jooksul 500 inimeseni. Seda juhul, kui olukord Eestis liiga hulluks ei lähe.

"Ma saan aru, et Eestis on sisemiselt palju erinevaid arvamusi, aga väljastpoolt vaadatuna see Eestile kindlasti midagi head ei tee, ükskõik mis nurga alt seda vaadata,“ tõdes arvelduskonto teenust pakkuva Monese asutaja ja juht Norris Koppel Londonist intervjuud andes.