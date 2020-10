Helme ähvardab rahvusringhäälingut kättemaksuga

Valitsuskriisi järel Reitelmanni ohverdama sunnitud rahandusminister ähvardab rahvusringhäälingut kättemaksuga Foto: Liis Treimann

Rahvusringhäälingu nõukogust valimatu sõimu pärast lahkuma pidanud Urmas Reitelmanni tõttu kavatseb EKRE kätte maksta telemaja investeeringute ärajätmisega.

"Nad (ERR -toim.) ei ole puutumatud. Me oleme teinud ettepaneku, et me võtame neilt lihtsalt raha ära. Meil on riigieelarve defitsiidis... Nad tahavad saada 22 miljonit uue maja ehitamiseks. Me ei anna seda raha. Me ei anna seda," ütles rahandusminister Martin Helme teisipäeval õhtul Jõhvis, vahendas Põhjarannik.