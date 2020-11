Raadiohommikus: riik ulatab abikäe väiketootjale

Ministeerium üritab eelnõuga hakata reguleerima kaupmeeste ja tootjate vahelisi suhteid. Foto: Liis Treimann

Äripäeva raadio teisipäevases hommikuprogrammis uurime, millise abikäe peab riik ulatama väiketootjatele kaupmeestega suhtlemiseks.

Maaeluministeerium on saanud valmis eelnõu, mis jõustudes hakkab reguleerima kaupmeeste ja tootjate vahelisi suhteid. Millised need suhted on tootja poolelt vaadates, küsime Nopri talu peremehelt Tiit Niilolt.