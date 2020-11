Võlausaldajad tõmbavad Oliver Kruuda ümber võrku pingule

Ärimees Oliver Kruuda väisas suvel Patarei merekindluse Goržhi hoovi avamist. Foto: Liis Treimann

Praegu kolmes kriminaalasjas uurimise all oleva kunagise suurärimehe Oliver Kruuda tegevuse suhtes esitas üks AS Rubla võlausaldajatest veel ühe kuriteokaebuse, mis seekord aga kriminaaluurimiseks ei realiseerunud. Küll valmistatab teine võlausaldaja ette Kruuda vastu pankrotiavalduse esitamist.

„Oliver Kruuda vastu valmistame ette pankrotiavalduse esitamist,“ sõnas advokaadibüroo TGS Baltic vandeadvokaat Paul Varul, kes esindab ettevõtja Marcel Vichmanni firmat Best Idea OÜ. Septembris jõustus kohtuotsus, millega Kruudalt ja tema firmalt AS Rubla mõisteti solidaarselt Best Idea kasuks 15 miljonit eurot. Samuti on Best Idea üks Rubla võlausaldajatest pooleliolevas pankrotimenetluses.