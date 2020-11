Mihkel Nestor: uued piirangud, uus kriis?

Mihkel Nestor Foto: Raul Mee

Vaatamata lootusele, et kevadisi ränkasid piiranguid suudetakse sügisel vältida, on suur osa Euroopast taas oma ühiskonda ja majandust lukku keeramas. Vältimatult toob see endaga kaasa majanduslanguse uue süvenemise, kirjutab SEB majandusanalüütik Mihkel Nestor nädalakommentaaris.

Kuigi majandusanalüütikuid tavatsetakse rohkem pessimistidena kujutada, siis eelnevate kuude sõnumeid jälgides, ei saa ökonomiste liigses negatiivsuses süüdistada. Euroopas viimastel kuudel aset leidnud majanduse kiire taastumine ja suhteliselt madalal püsinud koroonanakatumiste arv, mõjutasid prognoosijaid kujutama majanduselu aina ülespoole liikuva trendina.