Raadiohommikus: ambitsioonikate plaanidega üürituru kiired kasvajad

Hommikuprogrammis räägime kahe majutusteenust pakkuva ettevõtte ambitsioonikatest plaanidest. Pilt on illustratiivne. Foto: SWNS/Scanpix

Külaliskorterite opereerimisega tegelev Estonishing Stay Apartments lisas enda portfelli 63 uut korterit ning otsustas laiendada tegevuse Eestist välja Itaaliasse. Tudengihotelle arendav Duck Republik kaasas oktoobris Eesti ja Skandinaavia investoritelt 7,5 miljonit eurot ning plaanib avada seitsmes riigis 15 uut hotelli ja tõusta juhtivaks üliõpilaskodude pakkujaks Kesk- ja Ida-Euroopas.

Esmaspäeval räägime Äripäeva raadio hommikuprogrammis nende kahe ettevõtte ambitsioonikatest plaanidest täpsemalt. Külla tulevad Estonishing Stay Apartmentsi omanik Evelin Org ja Duck Republiku tegevjuht Hanno Liiv.

Hommikuprogrammi kolmas külaline on taristuehitusfirma EG Ehituse juht Ahto Aruväli, kellega räägime kriisi mõjust taristuehitusele ning ettevõtte otsusest võtta fookusesse roheenergia valdkond, et nii maandada võimalikke kriisist tulenevaid riske.

Investor Toomase meeskonna liikme, Äripäeva börsitoimetuse ajakirjaniku Kaspar Allikuga otsime aga vastust küsimusele, miks suhtarvude poolest odavaks peetud aktsiate ostmine pole alati mõistlik ning miks on suhtarvude poolest kallid aktsiad viimastel aastatel börsidel säranud.

Hommikuprogrammi juhivad Aivar Hundimägi ja Karl-Eduard Salumäe.

Raadiopäev jätkub viie saatega.

10.00–11.00 "Sisuturundussaade". Sisuturunduse saates on külas eritellimusel mööblit valmistava firma Enima asutaja Indrek Reitsak.

Arutame selle üle, kuidas vältida näiteks olukorda, et koosolekulaud nõupidamisruumi uksest välja ei mahu. Enima oskab selliseid olukordi ette näha ja lahendusi välja pakkuda.

Saatejuht on Hando Sinisalu

11.00–12.00 "Kuum tool". Saates istub kuumal toolil puidutööstur Raul Kirjanen, kellega tuleb jutuks Eesti poliitiline olukord, Kirjaneni ettevõtete käekäik ja see, mis võib edasi juhtuda majanduses.

Saadet juhib Marge Väikenurm.

12.00–13.00 "Minu karjäär". Ülikooli värbamisprotsess erineb nii mõnegi aspekti puhul tavalise ettevõtte omast. Eesti Maaülikooli eksperdid jagavad, kuidas leiab ülikool häid töötajaid nii akadeemilises mõttes kui ka tugifunktsioonidesse.

Samuti tuleb juttu sellest, kuidas on ülikooli õpe koroonakriisi tõttu muutunud ja milliste edukate muudatustega plaanitakse jätkata ka edaspidi. Räägime ka, kui palju tudengeid igal aastal maaülikooli lõpetab, kui paljud jätkavad õpitud erialal ning kuhu ülikool ja kõrgharidus tulevikus üldse liikumas on.

Külas on Eesti Maaülikooli personalijuht Mare Maruste ning põllumajandus- ja keskkonnainstituudi direktor Aret Vooremäe.

Saadet juhib Äripäeva Personaliuudiste juht Kai Miller.

13.00–14.00 "Ideest kasumini". Saates on külas aasta ettevõtte ja aasta eksportööri tiitli pälvinud juhtiva IT-ettevõtte Nortali üks asutajaid Priit Alamäe. 20 aastat tagasi asutas Priit Alamäe koos kahe sõbraga ettevõtte Webmedia, millest sai hiljem Nortal.

Räägime saates, kuidas see ettevõte 20 aastat tagasi sündis, nendest murdepunktidest, mis määrasid Nortali tänase saatuse, millised tehtud vead on tänase edu toonud, kuidas luua ja kasvatada firmat, kuhu soovitakse tööle tulla, miks peab eksporditurge vallutades vastu hambaid saama ja Nortali tulevikust, ka börsiplaanist.

Saatejuht on Rivo Sarapik.

15.00–16.00 "Lavajutud". Saates vaatame tagasi oktoobri alguses toimunud kaubanduse aastakongressile, mis keskendus kriisijärgsele kaubandusmaailmale. Esmalt kõlab paneel pealkirjaga "Kaupmeeste tegevusplaan järgmiseks kaheks aastaks". Aruteluringis osalesid Rocca al Mare ja Kristiine keskuse juht Kristjan Maaroos, Sportlandi kaasasutaja Are Altraja, Tallinki rahvusvahelise kaldakaubanduse juht Katre Kõvask ning advokaadibüroo Ellex Raidla partner Risto Vahimets.

Saate teises pooles tuleb juttu linnaruumist ning selle seotusest kaubandusega. Sel teemal arutlevad Tallinna linnaplaneerimise ameti juhataja Ignar Fjuk ja Tartu linnavalitsuse arhitektuuri ja ehituse osakonna juhataja Tõnis Arjus.

