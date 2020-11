Leedode Hiina firma kasum saab aidata koroona ajal Saare Ereki pinnal hoida

Praegu tuleb Saare Ereki Hiina tehasel täita veel eelmise aasta tellimusi, kuid juurde tuleb ka uusi. Foto: Kertu Kalmus / Saarte Hääl

Puitmaju tootva Saare Ereki Hiina tütarfirma on erinevalt oma teisel pool maakera asuvast emaettevõttest kasumlik. See tähendab firma omanikule Vjatšeslav Leedole võimalust oma Saaremaa ettevõte Hiina abil raskel ajal elus hoida.

Hubei Saaremaa Housesi puitmajatehas Hiinas asub koroonaviiruse alguspunktile Wuhani linnale lähemal kui näiteks Kuressaare Tallinnale. Firma juhi Kristjan Leedo sõnul on sealkandis olukord viirusega nüüdseks rahulikum kui Euroopas, kuigi majandusaasta jääb ka seal poolikuks. Hea uudis on aga see, et ilmselt suudab ettevõte teenida kasumit, millega on võimalik aidata ka Eesti emafirmat.