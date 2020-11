Terviseamet sõlmis kuni 100 miljonit eurot maksva lepingu

Foto: Liis Treimann

Terviseamet sõlmis 2021. aasta lõpuni lepingu inimeste testimiseks SARS-CoV2 nakatumise osas, riigi tugiteenuste keskuse korraldatud hanke võitjaks osutusid ka praegu testimisteenust pakkuvad ühispakkujad Medicum ja SYNLAB. Hanke maksumus võib küündida 100 miljoni euroni.

Terviseameti peadirektor Üllar Lanno sõnul oli uue hanke läbiviimine vajalik, sest hetkel kehtiva lepingu maht hakkas täituma. „Koroonaviirus on tulnud selleks, et jääda. Seetõttu on vaja tagada piisav testimisvõimekus viiruse leidmiseks, sest ilma korraliku ülevaateta olukorrast ei ole võimalik haiguse levikut ohjata,“ ütles Üllar Lanno.