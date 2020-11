Eesti firma ehitab NATO tellimusel Luksemburgi küberharjutusväljaku

Foto: CybExer Technologies

Eesti küberturbe ettevõtte CybExer Technologies võitis NATO toetus- ja hankeameti hanke, millega soetati Luksemburgi kaitseministeeriumi praeguse ja tulevase küberpersonali oskuste tugevdamiseks ning riigi küberkaitsevõimekuse arendamiseks küberharjutusväljak ja koolitused, teatas ettevõte.

CybExer Technologies juhatuse esimehe Andrus Kivisaare sõnul oli hankel väga tugev rahvusvaheline konkurents. „Meie ettevõte on pikalt spetsialiseerunud küberharjutusväljakute ehitamisele ja arendamisele. Valmistab suurt rõõmu, et meie pühendumust ja asjatundlikkust hinnatakse NATO tasandil. Enda igapäevases töös näeme, et küberturvalisuse valdkond muutub üha olulisemaks, kuid samal ajal keerukamaks. Hea on alustada koostööd kliendiga, kes jagab meie visiooni, on küberharjutusväljaku arendamise protsessis nõudlik ja orienteeritud tippkvaliteedile,“ ütleb Kivisaar.