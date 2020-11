Euroopat piinab odavnev liha

Foto: Erik Prozes

Euroopas on sealiha üleküllus ja hinnad langevad, kirjutab Bloomberg.

Euroopa Liidu suurim sealihatootja on Saksamaa, mis on suurimatest globaalsetest turgudest Aasias välja lõigatud pärast seda, kui surmav sigade katk hakkas septembris levima metssigade seas. Seetõttu on Euroopasse tekkinud sealiha ülejääk, millele lisandub COVID-19 mõju, kui koroonaviiruse leviku pidurdamiseks mõeldud piirangute tõttu vajavad restoranid vähem toorainet.