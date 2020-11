Naine, kelle töö ajab mehed nutma

Polina Tšerkassova. Foto: Dmitri Kotjuh

Muinasjutuvestja Polina Tšerkassova sõnul on tema jaoks on oluline olla siiras ja haavatav sellel hetkel, kui ta midagi räägib ja jutustab.

"Me mõtleme haavatusele väga vähe igapäevaselt. Pigem tahame olla tugevad ja julged. Sellised, millisena tahab meid ühiskond justkui näha. Me peame olema edukad ja õnnelikud ning kõik peab olema hästi, aga päris elus see ei ole nii. Päris elu on kaootiline ja räpane," tõdes ta intervjuus. Tema sõnul tuleks tõde keerata loorüüsse ning rääkida nii, et inimesel oleks huvi seda kuulata. "Selles seisneb sügavus. Paku inimesele tõtt mitte nagu märga lappi, vaid nagu mantlit naisele," märkis ta. Oma jutuvestmistel juhtub Tšerkassoval mõnikord nii, et ta paneb mehi nutma – kõige huvitavam on see, et nad on pärast seda talle väga tänulikud.