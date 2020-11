Saksamaa tahab kõik Euroopa Liidu suusakeskused kinni panna

Prantsusmaa Megeve suusanõlvad on praegu suletud. Foto: Reuters/Scanpix

Saksamaa otsib teiste Euroopa Liidu riikidega kokkulepet, et kõik suusakeskused jaanuari alguseni kinni hoida, lootes sellega koroonaviiruse levikut tõkestada.

„Ma ütlen avameelselt, et see pole kerge, aga ma üritan,“ ütles Saksamaa kantsler Angela Merkel pärast seda, kui oli teisipäeval kõnelnud liidumaade juhtidega, kirjutab BBC. Saksamaal lepiti kokku, et suusanõlvu enne 10. jaanuari ei avata.