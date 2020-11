Raadiohommikus: räägime börsile pürgivate ettevõtete Saunumi ja Imepildiga

Imepilt ASi juht Almondi Esco. Foto: Andras Kralla

Tallinna börsi alternatiivturule tuleb kaks uut ettevõtet, kes hetkel raha kaasavad: Saunum ja Imepilt. Hommikuprogrammis on külas Imepildi juht Almondi Esco ning Saunumi eestvedajad Andrus Vare ja Lauri Meidla.

Omniva pakiäri juhi Andre Veskimeistriga räägime jõuluaegsest pakkide saatmise tippkoormusest ja sellest, kuidas Omniva sellega toime tuleb.

Arhitekt Vilen Künnapuga aga räägime palju poleemikat tekitanud Tartu maantee uuest büroohoonest ja sellest, miks avalikkus igasugustele uutele ideedele vastu kipub olema.

Saadet juhivad Hando Sinisalu ja Karl-Eduard Salumäe.

Saatepäev jätkub kolme saatega:

11.00–12.00 "Investor Toomase tund". Seljataga on ajalooline november ning investor Toomase meeskond võtab kokku novembri tähtsaimad teemad.

Vaatame, kuidas läks maailmaturgudel ning millised muutused toimusid investor Toomase portfellis. Miks osta Adobe'i ajal, mil see on aastate kalleimal tasemel? Milliseid üllatusi oli leida suurest Äripäeva investorite küsitlusest? Kas panipaigad, garaažid ja parkimiskohad on väärt lisandus aktsiaportfellile? Kas bitcoini uus tõus tähendab, et seekord on tegu kindlama investeeringuga? Lisaks võtame kokku kuu jooksul kõlanud investeerimissoovitused.

Saates osalevad Juhan Lang, Anu Lill ja Kaspar Allik.

13.00–14.00 "E-kaubanduse areng ja tulevik". Saates tuleb juttu Piletilevi juhataja Jaanus Beilmanni ja Fitlap.ee tegevjuhi Rene Laanega teenuste müügist e-kanalites. Juttu tuleb ka sihtgrupist, klientide leidmisest ning turundamisest ja ka platvormide arendamisest.

Saadet juhib Art Lukas Maksekeskusest.

15.00–16.00 "Töö ja palk". Seekordses saates tuleb lähemalt juttu sellest, kas ja kui palju peaksid ettevõtted praegu tööandja brändingu tegevuste peale mõtlema. Kas see on investeering tulevikku või midagi, mille võib praegusel keerulisel ajal tagaplaanile jätta?

Külas on kaitseministeeriumi personaliosakonna juhataja Mailis Neppo ja tööandja brändingu agentuuri Instar tegevjuht Kersti Vannas. Neppo räägib, miks on ministeeriumile oluline brändinguga tegeleda ja millised konkreetsed tegevused on mainekujunduses ette võetud. Vannas peatub globaalsetel trendidel ja sellel, milliseid samme tuleks tööandja brändingu rindel kohe astuda.

Saadet juhib Äripäeva Personaliuudiste juht Kai Miller.

Kuulake Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal 92,4 MHz, Tartus 97,7 MHz, Pärnus 91,9 MHz, Haapsalus 96,0 MHz, Saaremaal 101,7 MHz ja Ida-Virumaal 94,6 MHz.

